Hakan Bayrakçı: "Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız"
Hakan Bayrakçı, katıldığı televizyon programında çok konuşulacak İsrail çıkışında bulundu.
GÜNDEM 15.12.2020, 08:48
Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı sözler: "Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız"
CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konuğu Hakan Bayrakçı oldu.
ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarının değerlendirildiği programa Hakan Bayrakçı'nın sözleri damgasını vurdu.
Patriot'un Siyonist İsrail'i korumak için Türkiye'ye verilmediğini söyleyen Turgay Güler'e cevap veren Bayrakçı, " Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" dedi.
Sonar Arastırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın dikkat çeken çıkışı sosyal medyada gündem oldu.
CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konuğu Hakan Bayrakçı oldu.
ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarının değerlendirildiği programa Hakan Bayrakçı'nın sözleri damgasını vurdu.
Patriot'un Siyonist İsrail'i korumak için Türkiye'ye verilmediğini söyleyen Turgay Güler'e cevap veren Bayrakçı, " Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" dedi.
Sonar Arastırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın dikkat çeken çıkışı sosyal medyada gündem oldu.
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