Hakan Atilla Borsa İstanbul Başkanlığı’ndan istifa mı etti?
Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla, görevinden istifa ettiğine dair iddialar üzerine açıklama yaptı.
GÜNDEM 11.11.2020, 00:32
Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla'nın görevinden istifa ettiğine ilişkin iddialar gündeme sıcak gelişme olarak düştü.
Hakan Atilla, Borsa İstanbul Başkanlığı’ndan istifa mı etti sorusu sosyal medyada konuşulurken Atilla'dan cevap geldi.
Konuya dair gazeteci Cüneyt Özdemir, Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla ile yaptığı görüşme sonrasında söz konusu iddialara açıklık getirdi.
Twitter hesabından Hakan Atilla ile görüştüğünü belirten Cüneyt Özdemir, şu paylaşımı yaptı:
"Şimdi Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ile konuştum. Aramızda şu konuşma geçti.
C; Hakan Atilla istifa mı ettin ?
H: Hayır bu iddiaların aslı astarı yok. İstifa etmedim, görevimin başındayım. Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim."
Hakan Atilla, Borsa İstanbul Başkanlığı’ndan istifa mı etti sorusu sosyal medyada konuşulurken Atilla'dan cevap geldi.
Konuya dair gazeteci Cüneyt Özdemir, Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla ile yaptığı görüşme sonrasında söz konusu iddialara açıklık getirdi.
Twitter hesabından Hakan Atilla ile görüştüğünü belirten Cüneyt Özdemir, şu paylaşımı yaptı:
"Şimdi Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ile konuştum. Aramızda şu konuşma geçti.
C; Hakan Atilla istifa mı ettin ?
H: Hayır bu iddiaların aslı astarı yok. İstifa etmedim, görevimin başındayım. Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim."
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