Hakan Aran kimdir?
Hakan Aran, Mart ayında görevini bırakacak Adnan Bali'nin yerine İş Bankası Genel Müdürü oldu. Peki, Hakan Aran kimdir? Hakan Aran kaç yaşında?
GÜNDEM 06.01.2021, 11:05
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Adnan Bali'nin görevini bırakmasının ardından İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran oldu. Hakan Aran, İş Bankası'nda 2008 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyordu. Peki, Hakan Aran kimdir? Hakan Aran kaç yaşında?
Hakan Aran 1968 yılında Hatay’ın Antakya ilçesinde doğdu.
1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hakan Aran, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamladı.
1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolijeleri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı.17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
Hakan Aran 1968 yılında Hatay’ın Antakya ilçesinde doğdu.
1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hakan Aran, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamladı.
1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolijeleri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı.17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
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