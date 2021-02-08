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Haftanın ŞOK indirimi başlıyor! Şok Aktüel 10 Şubat 2021 Kataloğu

ŞOK market 10 Şubat 2021 aktüel ürün listesini yayınlandı. Hem fiyatıyla hem de kalitesiyle birbirinden çeşitli ürünler ŞOK markette olacak. İşte haftanın 10 Şubat ŞOK aktüel kataloğu

GÜNDEM 08.02.2021, 02:03
Haftanın ŞOK indirimi başlıyor! Şok Aktüel 10 Şubat 2021 Kataloğu
ŞOK'ta yeni haftanın flaş indirimleri belli oldu. ŞOK 10 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğunda hangi kampanyalar ve sürpriz ürünler yer alacak? 
ŞOK mağazalarında bu hafta sonu satışa sunulacak aktüel ürünler kampanyasının ilk dikkat çeken ürün  Xiaomi Mi Mijia 1C Robot Vacuum Mop Akıllı Robot Süpürge olacak.
Bu hafta satışa sunulacak  Xiaomi Mi Mijia 1C Robot Vacuum Mop Akıllı Robot Süpürge 2.299 TL fiyatla satışa sunulacak 
10 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğunda ayrıca Braun Pro 3 Silk-Expert Lazer Epilasyon Cihazı 2.999 TL, Goldmaster 2 Kupalı Filtre Kahve Makinesi 179 TL, Tefal Seramik Tabanlı Ütü 399 TL, Lenovo S2 Akıllı Saat 369 TL, Goldmaster 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti 159 TL, Aynalı Takı Dolabı 159 TL ve Sinbo Seramik Kaplama Saç Düzleştirici 69,90 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken diğer ürünler ise ABS Laptop Çantası 74,90 TL, ABS Makyaj Çantası 59,90 TL, Gardırop İçi Askılı 3 Katlı Raf 19,95 TL ve Konsept Mutfak Önlüğü 6,99 TL fiyatla satışa sunulacak.
10 Şubat A101 Market kampanyasında ayrıca Dekoratif Neon Led Aydınlatma, Kuru Çiçekli Kokulu Mum Seti , 16'lı Kokulu Tealight Mum, Kristal Kalp Kutulu Kulak İçi Kulaklık. Sevgililer Günü Dekoratif Kaktüs / Suculent, Tekli Çerçeve  ve 7'li Çerçeve, ayrıca Lenovo Bluetooth Kulaklık gibi aktüel ürünleri de avantalı fiyatlarıyla alabileceksiniz.

Braun Pro 3 Silk-Expert Lazer Epilasyon Cihazı 2.999 TLXiaomi Mi Mijia 1C Robot Vacuum Mop Akıllı Robot Süpürge 2,299 TLGoldmaster 2 Kupalı Filtre Kahve Makinesi 179 TLTefal Seramik Tabanlı Ütü 399 TLLenovo S2 Akıllı Saat 369 TLGoldmaster 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti 159 TLAynalı Takı Dolabı 159 TLSinbo Seramik Kaplama Saç Düzleştirici 69,90 TLDekoratif Neon Led Aydınlatma 29,95 TLLenovo Bluetooth Kulaklık 89,90 TLABS Laptop Çantası 74,90 TLABS Makyaj Çantası 59,90 TLGardırop İçi Askılı 3 Katlı Raf 19,95 TLKonsept Mutfak Önlüğü 6,99 TLKuru Çiçekli Kokulu Mum Seti 12,95 TLKokulu Mum 11,95 TLTealight Mum 16'lı 4,99 TLKristal Kalp Kutulu Kulak İçi Kulaklık 19,95 TLSevgililer Günü Dekoratif Kaktüs / Suculent 12,90 TLTekli Çerçeve 5,99 TL7'li Çerçeve 9,99 TL

Yumuşak Tüylü Çok Amaçlı Paspas 16,95 TLKırlent Kılıfı Çeşitleri 5,99 TLTek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TLÇift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 27,95 TLAloe Vera Nano Çift Kişilik Yorgan 99,90 TLAloe Vera Nano Yastık 32,95 TLKapitoneli Yastık Koruyucu 2'li 18,95 TLPaşabahçe Woody Kavanoz 575 cc 22,95 TLPaşabahçe Woody Kavanoz 860 cc 24,95 TLPaşabahçe Woody Kavanoz 1130 cc 26,95 TLMy Bottle Tuşlu Kapaklı Kılıflı Cam Matara 480 ml 22,95 TLCambu 2'si 1 Arada French Press 24,95 TLKadın Kışlık Ev Botu 19,95 TLPeluş Anahtarlık Çeşitleri 9,99 TLYuup Eğitici Çim Adamlar 3,99 TLDisney Kitap Çeşitleri 4,99 TLAce Ultra 810 gr 5 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)Bahçıvan Kaşar Peyniri 400 gr 16 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

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