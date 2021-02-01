Reklam

Son Dakika

Haftanın ŞOK indirimi başlıyor! ŞOK 3 Şubat Aktüel Ürün Kataloğu!

Şok aktüel 3 Şubat 2021 kataloğunda yeni fırsat ürünleri yayınlandı. Haftanın ŞOK indirimli ürünler listesi yine çok konuşulacak. Bu hafta ŞOK’ta neler var, indirimli ürünler neler?

GÜNDEM 01.02.2021, 09:39
Haftanın ŞOK indirimi başlıyor! ŞOK 3 Şubat Aktüel Ürün Kataloğu!
ŞOK 8 Şubat 2021'e kadar geçerli olacak 3 Şubat 2021  yeni aktüel kataloğunu yayınladı. ŞOK 3 Şubat 2021 kampanyası ile gelecek ürünler belli oldu.
Her hafta yayınlandığı birbirinden güzel kataloglar ile müşterilerine her zaman kaliteyi, daha ucuz ve muhteşem indirimlerle sunan ŞOK market  koronavirüs döneminde gerçekleştirdiği fırsatlarla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
3 Şubat ŞOK kataloğunda bu hafta Kiwi Blender Set 149 TL, Sinbo Elektrikli Izgara 119 TL, Sinbo Tost Makinesi 159 TL, Sinbo Çelik Çay Seti 159 TL, Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 69,90 TL ve LAVA Döküm Tava 99,90 TL fiyatla  raflardaki yerini alacak.
Şok aktüel listesinde ilk sırada dikkat çeken ALPINA markası ile 2 yıl garantili tekli salyangoz inox panel, led aydınlatma, termik kontrol sistemli, 2 adet alüminyum filtreye sahip olan Alpına Inox Aspiratör 129 TL. KİWİ markası ile paslanmaz çelik bıçaklar ve çırpma aparatlı,  ele oturan ergonomik tasarımlı, sessiz ve uzun ömürlü 500 watt motoru ile bulaşık makinesinde yıkanabilir özellikli 2 yıl garantili Kiwi Blender Set 159 TL. 

İnox Aspiratör 129 TLKiwi Blender Set 149 TLSinbo Elektrikli Izgara 119 TLSinbo Tost Makinesi 159 TLSinbo Çelik Çay Seti 159 TLTeba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 69,90 TLLAVA Döküm Tava 99,90 TLPaşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 12,95 TLÇelik Cezve Çeşitleri 11,95 TLSilikon Tart Kalıbı 17,95 TLŞef Büyük Kek Kalıbı 16,95 TLDikdörtgen Kenarlı Fırın Matı 24,95 TL

Browart Plastik Kapaklı Fırın Kek Kabı 1000 cc 19,95 TLBrowart Plastik Kapaklı Fırın Kek Kabı 650 cc 15,95 TLBee Home Blender & Mikse Kabı 9,99 TLSilikon Tekli Tepsi Tutacağı 7,99 TLSilikon Küçük Eldiven 11,95 TLOval Tepsi 9,99 TLSilikon Muffin Kalıbı 6'lı 6,99 TLSilikon Kek Kalıbı 12'li 16,95 TLDesenli Yuvarlak Tepsi 9,99 TLSilikon Çok Amaçlı Maşa 9,99 TLSilikon Yumurta Fırçası 5,99 TLSilikon Spatula Çeşitleri 3,99 TL / 4,99 TLSilikon Kevgir 9,99 TLSilikon Kepçe 6,50 TLKristal Narenciye Sıkacağı 5,99 TLKare / Dikdörtgen Borcam Taşıma Kabı 14,95 TLKurabiye Seti 14,95 TLYaylı Çırpıcı 6,99 TL
ŞOK MARKET YENİ FIRSAT ÜRÜNLERİ
Neşeli Kurabiyeler Kurabiye Kalıbı 17,95 TLTitiz Tek Fiyat Plastik Ürünler 5 TLSofra Bezi 140x140 cm 6,99 TLGezer Çocuk Kar Botu 34,95 TLGezer Kız / Erkek Çocuk Ev Botu 14,95 TLGezer Kız / Erkek Çocuk Ev Babeti 9,99 TLKadın Tek Alt 14,95 TLGoKidy Hemen Anlat 14,95 TLGoKidy Oyun Hamuru Seti 4'lü 7,99 TLGoKidy Niloya Sürpriz Yumurta 2,99 TLSoft Kırılmaz Arabalar 14,95 TLGoKidy Yazar Kasa 34,95 TLGoKidy Sayıları Öğreniyorum Puzzle 12,95 TLCif Tüm Yüzeyler Jel 1500 ml 14 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)Bahçıvan Süzme Peynir 500 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Şubat 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 18 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Granada 21 29
8. Real Betis 20 27
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16