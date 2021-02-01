Haftanın ŞOK indirimi başlıyor! ŞOK 3 Şubat Aktüel Ürün Kataloğu!

ŞOK 8 Şubat 2021'e kadar geçerli olacak 3 Şubat 2021 yeni aktüel kataloğunu yayınladı. ŞOK 3 Şubat 2021 kampanyası ile gelecek ürünler belli oldu.

Her hafta yayınlandığı birbirinden güzel kataloglar ile müşterilerine her zaman kaliteyi, daha ucuz ve muhteşem indirimlerle sunan ŞOK market koronavirüs döneminde gerçekleştirdiği fırsatlarla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

3 Şubat ŞOK kataloğunda bu hafta Kiwi Blender Set 149 TL, Sinbo Elektrikli Izgara 119 TL, Sinbo Tost Makinesi 159 TL, Sinbo Çelik Çay Seti 159 TL, Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 69,90 TL ve LAVA Döküm Tava 99,90 TL fiyatla raflardaki yerini alacak.

Şok aktüel listesinde ilk sırada dikkat çeken ALPINA markası ile 2 yıl garantili tekli salyangoz inox panel, led aydınlatma, termik kontrol sistemli, 2 adet alüminyum filtreye sahip olan Alpına Inox Aspiratör 129 TL. KİWİ markası ile paslanmaz çelik bıçaklar ve çırpma aparatlı, ele oturan ergonomik tasarımlı, sessiz ve uzun ömürlü 500 watt motoru ile bulaşık makinesinde yıkanabilir özellikli 2 yıl garantili Kiwi Blender Set 159 TL.



İnox Aspiratör 129 TLKiwi Blender Set 149 TLSinbo Elektrikli Izgara 119 TLSinbo Tost Makinesi 159 TLSinbo Çelik Çay Seti 159 TLTeba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 69,90 TLLAVA Döküm Tava 99,90 TLPaşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 12,95 TLÇelik Cezve Çeşitleri 11,95 TLSilikon Tart Kalıbı 17,95 TLŞef Büyük Kek Kalıbı 16,95 TLDikdörtgen Kenarlı Fırın Matı 24,95 TL



Browart Plastik Kapaklı Fırın Kek Kabı 1000 cc 19,95 TLBrowart Plastik Kapaklı Fırın Kek Kabı 650 cc 15,95 TLBee Home Blender & Mikse Kabı 9,99 TLSilikon Tekli Tepsi Tutacağı 7,99 TLSilikon Küçük Eldiven 11,95 TLOval Tepsi 9,99 TLSilikon Muffin Kalıbı 6'lı 6,99 TLSilikon Kek Kalıbı 12'li 16,95 TLDesenli Yuvarlak Tepsi 9,99 TLSilikon Çok Amaçlı Maşa 9,99 TLSilikon Yumurta Fırçası 5,99 TLSilikon Spatula Çeşitleri 3,99 TL / 4,99 TLSilikon Kevgir 9,99 TLSilikon Kepçe 6,50 TLKristal Narenciye Sıkacağı 5,99 TLKare / Dikdörtgen Borcam Taşıma Kabı 14,95 TLKurabiye Seti 14,95 TLYaylı Çırpıcı 6,99 TL

ŞOK MARKET YENİ FIRSAT ÜRÜNLERİ

Neşeli Kurabiyeler Kurabiye Kalıbı 17,95 TLTitiz Tek Fiyat Plastik Ürünler 5 TLSofra Bezi 140x140 cm 6,99 TLGezer Çocuk Kar Botu 34,95 TLGezer Kız / Erkek Çocuk Ev Botu 14,95 TLGezer Kız / Erkek Çocuk Ev Babeti 9,99 TLKadın Tek Alt 14,95 TLGoKidy Hemen Anlat 14,95 TLGoKidy Oyun Hamuru Seti 4'lü 7,99 TLGoKidy Niloya Sürpriz Yumurta 2,99 TLSoft Kırılmaz Arabalar 14,95 TLGoKidy Yazar Kasa 34,95 TLGoKidy Sayıları Öğreniyorum Puzzle 12,95 TLCif Tüm Yüzeyler Jel 1500 ml 14 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)Bahçıvan Süzme Peynir 500 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

