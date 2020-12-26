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Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık olacak?
2020 yılının son hafta sonuna girdik. Yılın son hafta sonu yasakları devam ediyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık olacak?
GÜNDEM 26.12.2020, 13:17
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar tüm hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği bu hafta sonuna ilişkin kısıtlamalar da başladı.
Vatandaşlar marketlerin açık olup olmamasını, açıksa çalışma saatlerini internet üzerinden sorguluyor.
İşte mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlar için o detaylar...
26-27 Aralık 2020 tarihlerinde marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Bakkal, manav, kasap, pastane ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecek.
Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında lokantalar oturan müşteri almayacak evlere servis usulü çalışacak.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere yürüyerek gidebilecekler.
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak bazı iş kolları kısıtlamadan muaf tutulacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği bu hafta sonuna ilişkin kısıtlamalar da başladı.
Vatandaşlar marketlerin açık olup olmamasını, açıksa çalışma saatlerini internet üzerinden sorguluyor.
İşte mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlar için o detaylar...
26-27 Aralık 2020 tarihlerinde marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Bakkal, manav, kasap, pastane ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecek.
Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında lokantalar oturan müşteri almayacak evlere servis usulü çalışacak.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere yürüyerek gidebilecekler.
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak bazı iş kolları kısıtlamadan muaf tutulacak.
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