Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kafe ve lokantalar açık mı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamına ilişkin İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yeni genelge göndermişti.

Daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması yeniden gündeme alınmıştı.

16 Ocak 2021 Cumartesi ile 17 Ocak 2021 Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve kaça kadar sürecek?



Sokağa çıkma yasakları hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında hafta sonu ise Cuma'dan itibaren 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar devam edecek.



İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasında yasaktan muaf olanlar hariç sadece alış veriş maksadıyla rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Yasağı ikinci kez delenlere se iki aydan bir yıla hapis cezası istenebilecek.



Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını sağlamak amacıyla market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar araç kullanmamak şartıyla kendilerine en yakın en yakın alış veriş merkezlerinden belirlenen saatler içinde ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.



Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.



Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacaktır.

