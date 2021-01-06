Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kısıtlama olacak mı?



9 Ocak 2021 Salı Cumartesi ile 10 Ocak 2021 Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve kaça kadar sürecek?

Koronavirüs ile mücadele kapsamına ilişkin İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yeni genelge göndermişti.

Daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması yeniden gündeme alınmıştı.

Yeni bir karara kadar sokağa çıkma yasakları hafta içi ve hafta sonunla belirlenen saatlerde devam edecek.



Sokağa çıkma yasakları hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında hafta sonu ise Cuma'dan itibaren 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar devam edecek.



İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasında yasaktan muaf olanlar hariç sadece alış veriş maksadıyla rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Yasağı ikinci kez delenlere se iki aydan bir yıla hapis cezası istenebilecek.

