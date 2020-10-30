Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca yanıtladı...

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele son hızla sürerken artan vakalar da kara kara düşündürüyor.

Türkiye'de son 24 saatte 2.319 kişiye koronavirüs tanısı konulurken 72 kişi de maalesef hayatını kaybetti. .

Mart ayından bu yana il bazında bazı kısıtlamalar uygulanmıştı. Ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılarak normalleşme kademeli olarak gerçekleşmişti.

Covid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.

Peki, Türkiye'de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?



Son günlerde sosyal mesafe ve maske takma gibi bireysel tedbirler konusunda meydana gelen sıkıntılar son dönemde vaka sayılarında yeniden artışa neden oldu.

Ancak şu an için hafta sonunu kapsayan bir sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.



Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı

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"Bir kısıtlama düşünmüyoruz, alınması ve uyulması gereken tedbirlere vatandaşımızla birlikte 83 milyon bir olarak ve İstanbul'daki 16,5 milyon insanımız tedbirlere uyum göstermek noktasında kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Ankara'da 5 hafta önce İstanbul'un 5 katıydı, şu an İstanbul Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle ilerledi. Dolayısıyla Ankara'da sokağa çıkma yasağı yapılmadan bu sonuçlar alındı. Diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında bir hassasiyet gösterirse, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bundan başarıyla çıkacağımızdan eminim.".

