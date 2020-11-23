Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 28 Kasım'da yasak var mı?

Yeni tip korona virüs ( Covid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk ayağı geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bilgileri paylaştı.

Bakanlık kısıtlama ile ilgili olarak karara vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtti.

Anca yasak kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.



65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

Bu yaş grupları belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak.



Yeni haftanın başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri oldu.

Peki 28 Kasım 2020 Cumartesi ve 29 Kasım 2020 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları yasaklar devam edecek.

Yasaklar 27 Kasım Cumartesi günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. 28 Kasım Pazar günü sabah saat 10:00 'a kadar devam edecek.

Daha sonra 22 Kasım Pazar günü akşam 20:00'da sokağa çıkma yasağı başlayacak ve 23 Kasım Pazartesi sabah 05:00'da sona erecek.



İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde geçerli olacak.

Türkiye'nin 81 ilnde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacak.

