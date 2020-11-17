Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kimleri kapsıyor?

"Sokağa çıkma yasağı hafta sonu başlıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geldi mi? " bu sorular herkesi yakından ilgilendiriyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Beştepe'de Kabine toplantısı başladı. Artan koronavirüs vakaları, toplantının gündem maddelerinden biri. Herkes koronavirüs vakaları artışı nedeniyle hangi yasakların geleceği merak ediyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumartesi- Pazar sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor?..



Bugün gerçekleştirilen Kabine topkantısında hafta sonu sokağa çıkma yasağının gündeme gelmesi bekleniyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında somut adımlar atılması beklebiyor. Bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca'da olacak.

Hafta sonunda sokağa çıkma yasak olacak mı? sorusuna vatandaşlar şimdiden internet üzerinden arama yaparak cevap arıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemde Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı gündeme gelmişti.

Bugün toplanan Kabine Toplantısı sonrası yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, koronavirüs nedeniyle hangi yasaklar ve kısıtlamalar olacak? Geçtiğimiz günlerde 27 ilde 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, bazı işletmelerin ise saat 22.00'de kapatılması ve kamuya açık yerlerde sigara içme yasağı getirilmişti. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi gelecek?

Koronavirüsün ülkemizde ilk yayılmaya başladığı dönemde hafta sonu sokağa çıkma yasağı büyük önlemlerden biri olmuştu. Sokağa çıkma yasağının getirilmesinden sonra koronavirüs vaka sayısında azalma ve durağanlık kendini göstermişti. Peki tekrardan sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak ettiklerinizi sizler için derledik.

Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün yayımlanan koronavirüs güncel verilerinde ciddi artış vatandaşarı iyice korkutmaya başladı. Vaka sayısında 3 binin üzerinde seyretmesi ve yoğun bakıma bağlanan hasta sayısındaki yükseliş, yeni yasakları ve kısıtlamaları gündeme getirdi.

16 Kasım dün yapılan korona virüs test sayısı 151 bin 516 olurken, hasta sayısı 3 bin 316'ya ulaşması yeni tedbirleri gündeme getirdi. Kabine Toplantısında ana gündem koronavirüse karşı hangi yasakların ve kısıtlamaların olacağı...

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler arasında paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı,

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı alınmıştı.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 15:00'da başladı. toplantı sonrasında merak edilen sorulardan biri de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? Toplantı sonrasında sokağa çıkma yasağının uygulamaya geçeceği veya geçmeyeceği açıklamaları haberimizde olacak.

Öte yandan vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirler gündemde...

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmıştı.

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı.

