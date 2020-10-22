Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Koronavirüs vaka sayısı günden güne artış gösterirken vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan kritik açıklama geldi.
GÜNDEM 22.10.2020, 11:03
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Pandemi döneminde koronavirüs salgının yayılımının engellenmesi adına en önemli uygulamalardan olan sokağa çıkma kısıtlaması normalleşme sürecinin başlamasıyla kaldırılmıştı.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda özellikle toplu taşıma araçlarında lokanta ve kafeterya gibi mekanlarda son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin uyarılar yapılıyor.
Kış yasakları, özellikle vaka sayılarının hızla arttığı büyükşehirler için tekrar gündeme geliyor.
Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çatak'ın açıklaması şu şekilde;
“Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.”
Yasakların gündemde olduğu günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama gelmişti
Oktay katıldığı bir televizyon programında koronavirüs ile ilgili ilave tedbirlerin gündemde olmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 21 Ekim tarihinde 2 bin 13 kişide koronavirüs tespit edildi.
Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de bu zaman kadar 353 bin 426 kişi Covid-19 nedeniyle enfekte oldu.
Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.
— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020
Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir. — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda özellikle toplu taşıma araçlarında lokanta ve kafeterya gibi mekanlarda son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin uyarılar yapılıyor.
Kış yasakları, özellikle vaka sayılarının hızla arttığı büyükşehirler için tekrar gündeme geliyor.
Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çatak'ın açıklaması şu şekilde;
“Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.”
Yasakların gündemde olduğu günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama gelmişti
Oktay katıldığı bir televizyon programında koronavirüs ile ilgili ilave tedbirlerin gündemde olmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 21 Ekim tarihinde 2 bin 13 kişide koronavirüs tespit edildi.
Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de bu zaman kadar 353 bin 426 kişi Covid-19 nedeniyle enfekte oldu.
Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.
— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020
Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir. — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020
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