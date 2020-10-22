Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 24-25 Ekim'de yasak var mı?

Pandemi döneminde koronavirüs salgının yayılımının engellenmesi ve Covid-19 tedbirleri kapsamının en önemli uygulamalardan olan sokağa çıkma kısıtlaması normalleşme sürecinin başlamasıyla kaldırılmıştı.

LGS ve YKS sınavları nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Artan vakalar nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda özellikle toplu taşıma araçlarında lokanta ve kafeterya gibi mekanlarda son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin uyarılar yapılıyor.

Kış yasakları, özellikle vaka sayılarının hızla arttığı büyükşehirler için tekrar gündeme geliyor.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çatak'ın açıklaması şu şekilde;

“Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.”

Yasakların gündemde olduğu günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama gelmişti

Oktay katıldığı bir televizyon programında koronavirüs ile ilgili ilave tedbirlerin gündemde olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 21 Ekim tarihinde 2 bin 13 kişide koronavirüs tespit edildi.

Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de bu zaman kadar 353 bin 426 kişi Covid-19 nedeniyle enfekte oldu.

Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma gibi tedbirleri uygulamaması toplu taşıma araçlarındaki yoğunlukların görülmesinin ardından son dönemde vaka sayılarında yeniden artış görülmüştü.

Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.

— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020



Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir. pushfn('ads'); — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020

