Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 16-17 Ocak'ta yasak var mı?

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili tedbirleri geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı genelgesinde paylaşılmıştı.

Düşen vaka sayıları nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Yayınlanan genelgede ikinci bir duyuruya kadar kısıtlamaların süreceği kaydedilmişti.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" ifadesini kullanmıştı.

Ancak sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere şimdikil devam edecek.

16-17 Ocak 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günü saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını sağlamak amacıyla market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar araç kullanmamak şartıyla kendilerine en yakın en yakın alış veriş merkezlerinden belirlenen saatler içinde ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasında tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacaktır.

