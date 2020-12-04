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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlayıp kaçta bitecek?
Koronavirüs ile ilgili yeni kararlar, Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yasaklarıyla ilgili yeni tedbirleri tek tek açıkladı.
GÜNDEM 04.12.2020, 10:46
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı, bu akşam saat 21.00'de başlayacak.
Cumartesi - Pazar uygulanacak sokağa çıkma yasağı, 7 Aralık Pazartesi saat 05.00 itibariyle sona erecek.
Yasaklar ve kısıtlamalar hafta içinde de devam edecek.
Yeni alınan koronavirüs kararlarına göre hafta içinde de belirli saatlerde sokağa çıkılmayacak.
Sokağa çıkma yasağı her gün akşam saat 21.00'de başlayacak ertesi gün sabah saat 05.00'de sona erecek.
Sokağa çıkma yasağında muaf olacak meslek grupları ise şunlar
Kamu kurum ve kuruluşlarıYardım görevlileriEczane ve veterinerlerRandevusu olan hastalarTıbbi üretimde yer alanlarSanayi işçileriKargo ve taşımaGörevlilerBarınak çalışanlarıMedya çalışanlarıEkmek fırınlarıCenazesi olanlar, defin görevlileriSıtratejik faaliyette bulunanlarAltyapı arıza personeliKargocularŞoförlerYurt ve şantiye görevlileriBekçi ve işyeri hekimleriOtizmli refakatçileriMahkeme kararıyla çocuklarını göreceklerMaçı olan sporcularİnşaat çalışanlarıBanka çalışanlarıMerkezi sınavlara gireceklerDinlenme tesisleri Maliye ve muhasebe çalışanları
Cumartesi - Pazar uygulanacak sokağa çıkma yasağı, 7 Aralık Pazartesi saat 05.00 itibariyle sona erecek.
Yasaklar ve kısıtlamalar hafta içinde de devam edecek.
Yeni alınan koronavirüs kararlarına göre hafta içinde de belirli saatlerde sokağa çıkılmayacak.
Sokağa çıkma yasağı her gün akşam saat 21.00'de başlayacak ertesi gün sabah saat 05.00'de sona erecek.
Sokağa çıkma yasağında muaf olacak meslek grupları ise şunlar
Kamu kurum ve kuruluşlarıYardım görevlileriEczane ve veterinerlerRandevusu olan hastalarTıbbi üretimde yer alanlarSanayi işçileriKargo ve taşımaGörevlilerBarınak çalışanlarıMedya çalışanlarıEkmek fırınlarıCenazesi olanlar, defin görevlileriSıtratejik faaliyette bulunanlarAltyapı arıza personeliKargocularŞoförlerYurt ve şantiye görevlileriBekçi ve işyeri hekimleriOtizmli refakatçileriMahkeme kararıyla çocuklarını göreceklerMaçı olan sporcularİnşaat çalışanlarıBanka çalışanlarıMerkezi sınavlara gireceklerDinlenme tesisleri Maliye ve muhasebe çalışanları
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