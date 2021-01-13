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Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? Marketlerin çalışma saatleri…
İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" genelgesine göre marketlerin çalışma saatleri değişmişti. Peki marketler kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri...
GÜNDEM 13.01.2021, 13:15
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerine göre market çalışma saatleri de değiştirildi.
İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye göre marketler hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresinde belirli saatlerde hizmet verecek.
Hafta içi marketler saat 10:00’da açılıyor ve 20:00’ye kadar hizmet verecek.
Cumartesi ve pazar günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç tüm vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikamet ettikleri yere en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Yine belirlenen saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye göre marketler hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresinde belirli saatlerde hizmet verecek.
Hafta içi marketler saat 10:00’da açılıyor ve 20:00’ye kadar hizmet verecek.
Cumartesi ve pazar günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç tüm vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikamet ettikleri yere en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Yine belirlenen saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
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