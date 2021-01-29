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Hafta sonu marketler kaçta açılıp, kaçta kapanacak?
Koronavirüs salgınında artan vakalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesine göre marketlerin çalışma saatleri değişmişti. Peki Hafta sonu ve hafta içi marketler kaçta açılıp, kaçta kapanacak?
GÜNDEM 29.01.2021, 14:30
Koronavirüs salgını nedeniyle marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti.
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı, bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. 30 ve 31 Ocak tarihlerinden uygulanacak sokağa çıkma yasağı, 1 Ocak Pazartesi saat 05.00 itibariyle sona erecek.
Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda marketler saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de ise kapanacak.
Hafta sonu marketlerin dışında bakkal, manav, balıkçı, kasap ve kuruyemişçiler de belirlenen saatler arasında açık olacak.
Hafta içi marketler saat 10:00’da açılıyor ve 20:00’ye kadar hizmet verecek.
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı, bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. 30 ve 31 Ocak tarihlerinden uygulanacak sokağa çıkma yasağı, 1 Ocak Pazartesi saat 05.00 itibariyle sona erecek.
Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda marketler saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de ise kapanacak.
Hafta sonu marketlerin dışında bakkal, manav, balıkçı, kasap ve kuruyemişçiler de belirlenen saatler arasında açık olacak.
Hafta içi marketler saat 10:00’da açılıyor ve 20:00’ye kadar hizmet verecek.
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