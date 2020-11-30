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Hafta sonu kısıtlama olacak mı? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dönemde artan Covid-19 vakaları sebebiyle koronavirüs kısıtlamaları geri gelmişti. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 5-6 Aralık tarihinde sokağa çıkma yasağı var mı?

GÜNDEM 30.11.2020, 15:47
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Hafta sonu kısıtlama olacak mı? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı?
Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs vaka ve ölümlerinin önüne geçilemiyor.
Pek çok ülkede artan salgın nedeniyle yeniden yasaklar gündeme gelmiş sıkılaştırma kararı alınmıştı. 
17 Kasım'dan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam edecek mi?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler olacak...
Yeni kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'de Beştepe Külliyesi'nde başladı.
Sokağa çıkma yasağı kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamayla duyurulacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye göre hafta sonları sabah saat 10:00 ile 20:00 saatleri arası dışında sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuştu.
Ayrıca ara tatilden sonra açılması planlanan okullarda yüzy üze eğitim yeniden ertelenmiş uzaktan eğitime devam kararı alınmıştı.
Öte yandan kafe restoran tarzındaki işletmeler de eskiden olduğu gibi sadece paket servis olarak hizmet verecekler. Oturan müşteri kesinlikle alınmayacak
Berber, güzellik merkezi ve benzeri işletmeler de belirlenen saatler arasında hizmet verebilecekler.
Önümüzdeki süreçte seyircili oynanması planlanan futbol müsabakaları da bir süre daha seyircisiz oynanmaya devam edecek.
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