Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle yaşanacak su kesintileri hafta sonunda da devam edecek.Sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programını paylaştı.



Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Akşemsettin MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 30.01.2021 09:02Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 30.01.2021 09:22Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

