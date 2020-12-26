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Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 26 Aralık 2020 Cumartesi su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 26.12.2020, 12:57
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 26 Aralık Cumartesi günü yani bugün İstanbul'da mahallelerinde su kesintisi olacaktır...
Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.
Mehmet Akif Ersoy MahTaşoluk MahÇilingir MahHaraççı MahKarlıbayır MahM. Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Suların gün içerisinde saat 14:00'de gelmesi bekleniyor.
Pınartepe MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.
Kayabaşı MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Suların gün içerisinde saat 17:00'de gelmesi bekleniyor.
İncirköy MahGümüşsuyu Mah
Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.
Yalı MahallesiOrhantepe Mahallesi
Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.
Yalı MahOrhantepe Mah
Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.
Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.
Mehmet Akif Ersoy MahTaşoluk MahÇilingir MahHaraççı MahKarlıbayır MahM. Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Suların gün içerisinde saat 14:00'de gelmesi bekleniyor.
Pınartepe MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.
Kayabaşı MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Suların gün içerisinde saat 17:00'de gelmesi bekleniyor.
İncirköy MahGümüşsuyu Mah
Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.
Yalı MahallesiOrhantepe Mahallesi
Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.
Yalı MahOrhantepe Mah
Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.
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