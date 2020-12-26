Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 26 Aralık Cumartesi günü yani bugün İstanbul'da mahallelerinde su kesintisi olacaktır...

Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir

Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.



Mehmet Akif Ersoy MahTaşoluk MahÇilingir MahHaraççı MahKarlıbayır MahM. Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Suların gün içerisinde saat 14:00'de gelmesi bekleniyor.



Pınartepe MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.



Kayabaşı MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Suların gün içerisinde saat 17:00'de gelmesi bekleniyor.



İncirköy MahGümüşsuyu Mah

Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.



Yalı MahallesiOrhantepe Mahallesi

Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.



Yalı MahOrhantepe Mah

Suların gün içerisinde saat 15:00'de gelmesi bekleniyor.

