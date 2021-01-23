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Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi! İşte kesinti yaşanacak semtler..
İstanbul'da 23 Ocak 2021 Cuma tarihli su kesintisi programı güncellendi. İSKİ hafta sonunda İstanbul'da su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 23.01.2021, 10:54
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Sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programını paylaştı.
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Atatürk MahArıza Sebebi :100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 23.01.2021 10:41Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler :Terazidere MahArıza Sebebi :100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi :23.01.2021 09:34Bitiş Tarihi : Çalışmanın 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler : İkitelli OsbArıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 23.01.2021 08:50Bitiş Tarihi : Çalışmanın 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler :Eyüp Merkez MahArıza Sebebi :Şebeke Hattı Vana ArızasıBaşlama Tarihi :23.01.2021 09:13Bitiş Tarihi :Çalışmanın 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler :İstasyon MahArıza Sebebi :100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi :23.01.2021 09:51Bitiş Tarihi :Çalışmanın 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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