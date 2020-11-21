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Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl? 21 Kasım İstanbul hava durumu
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'da bugün sıcaklıklar 10 ila 12 derece arasında seyredecek. Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl?
GÜNDEM 21.11.2020, 15:08
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'de genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Tokat dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
21 Kasım 2020 Cumartesi günü İstanbul'da hava çok bulutlu, sıcaklık 11 derece olacak.
22 Kasım 2020 Pazar günü hava parçalı bulutlu sıcaklık ise 12 ise dereceyi bulacak.
23 Kasım 2020 Pazartesi ise İstanbul'da hava çok bulutlu, sıcaklık ise 13 derece.
21 Kasım 2020 Cumartesi günü İstanbul'da hava çok bulutlu, sıcaklık 11 derece olacak.
22 Kasım 2020 Pazar günü hava parçalı bulutlu sıcaklık ise 12 ise dereceyi bulacak.
23 Kasım 2020 Pazartesi ise İstanbul'da hava çok bulutlu, sıcaklık ise 13 derece.
28°
parçalı az bulutlu
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|3. Galatasaray
|8
|16
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|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
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|8
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|8
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|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
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|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
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|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
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|8
|17
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|9
|17
|4. Samsunspor
|9
|16
|5. Adana Demirspor
|8
|15
|6. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
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|8
|14
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|9
|13
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|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
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|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|9
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
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|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
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|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Elche
|7
|11
|13. Sevilla
|7
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Huesca
|10
|7
|18. Celta de Vigo
|9
|7
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|8
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