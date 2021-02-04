"Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacak"
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, Galatasaray ile oynanancak maç öncesinde kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 04.02.2021, 21:59
Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, önemli açıklamalar yaptı.
Demirel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacak. Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak
Ben her zaman duygularımla hareket eden biriyim. Belki bazen dışarıdan ukala kendi beğenmiş gibi gözüküyorum ama öyle değilim. Fenerbahçe duygusuyla hareket etmişimdir ve öyle oynamışımdır. Taraftar da beni her zaman sevmiştir. Hep Fenerbahçe menfaatlerini düşünmüşümdür. Hataları bile bu yüzden yapmışımdır belki.
Biz çok zor süreçler geçirdik. Aslında yapmamız gerekeni yaptık. Yurtdışından teklifler geldi. Beşiktaş vardı. Ama ben Fenerbahçe'ye karşı forma giymek istemedim. Yurtdışına gitsem de belki denk gelecekti. Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim yapableceğim bir şey değil.
Aslında ben futbolu bırakmak da istemedim. Ama yine düşündüm ve yine Fenerbahçe'ye karşı oynamamak için futbolu bıraktım."
Demirel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacak. Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak
Ben her zaman duygularımla hareket eden biriyim. Belki bazen dışarıdan ukala kendi beğenmiş gibi gözüküyorum ama öyle değilim. Fenerbahçe duygusuyla hareket etmişimdir ve öyle oynamışımdır. Taraftar da beni her zaman sevmiştir. Hep Fenerbahçe menfaatlerini düşünmüşümdür. Hataları bile bu yüzden yapmışımdır belki.
Biz çok zor süreçler geçirdik. Aslında yapmamız gerekeni yaptık. Yurtdışından teklifler geldi. Beşiktaş vardı. Ama ben Fenerbahçe'ye karşı forma giymek istemedim. Yurtdışına gitsem de belki denk gelecekti. Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim yapableceğim bir şey değil.
Aslında ben futbolu bırakmak da istemedim. Ama yine düşündüm ve yine Fenerbahçe'ye karşı oynamamak için futbolu bıraktım."
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