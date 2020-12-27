Reklam

Son Dakika

Hafta sonu çiçek siparişi teslimatı yapabilen çiçek siteleri

Çiçekler,  güzelliğin ve zarifliğin simgesi, hislerin ve sevginin göstergesi, samimiyetin ifadesi, duygu ve düşüncelerimizin ise tercümanıdır.

GÜNDEM 27.12.2020, 22:50
Hafta sonu çiçek siparişi teslimatı yapabilen çiçek siteleri
Hayatımıza anlam katan sevdiklerimizin başarılarını kutlarken, dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebeğe hoş geldin derken ya da hasta olan yakınlarımıza geçmiş olsun demek için çiçek göndeririz. Çünkü çiçekler sevgiyi paylaşmamızı sağladığı gibi, acıyı da paylaşarak hafifletmeyi sağlar. Bir nevi her zaman seninleyiz demenin en güzel yoludur. Sevdiklerimizin yanında olmak için çiçek göndermenin Türkiye’deki en kolay ve güvenilir yolu Ciceksepeti.com’da binlerce ürün seçeneği arasından sizi en iyi şekilde ifade edebilecek çiçek aranjmanını seçip, bir tıkla hafta sonu dahil tüm günlerde istediğiniz adrese gönderim sağlayabilirsiniz.
 

Hayatımızın pek farkında olmasak da çok önemli bir parçası haline gelen çiçekler, birbirinden farklı şekilleri ve kendine özgü o canlı renkleriyle sadece güzellik sunmakla kalmıyor bizlerin doğa ile olan birlikteliğimizi de en muhteşem haliyle sergiliyor. Bu özel durumun dışında sevgimizi göstermenin ve yanındayım demenin de en güzel hali olan çiçekleri Türkiye’nin hemen hemen tüm illerine hafta sonu dahil istediğiniz gün ve saatte teslimat yapabilecek bir yer arıyorsanız, bu adres;  en iyi çiçek gönderme sitesi olan CicekSepeti.com olacaktır.
İstediğiniz şehre gönderim sağlamak için tek yapmanız gereken www.ciceksepeti.com adresine girmek ya da mobil uygulamayı indirmek. Siteye veya mobil uygulamaya giriş yaptığınızda karşınıza çıkan gönderim ekranında çiçek yollamak istediğiniz şehir, ilçe veya bölgeyi seçip, o bölgeye gönderilen birbirinden güzel çiçek aranjmanları arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Hafta sonu veya hafta içi fark etmeksizin dilediğiniz gün ve saatte seçtiğiniz çiçek aranjmanı uzman çiçekçiler tarafından hazırlanarak güvenle teslim edilecektir.  Gönderim sağladığınız çiçekler hakkında daha sonra sipariş takip sayfasından her aşamayı takip edebilir ve çiçek siparişi her türlü bilgiye anında ulaşabilirsiniz.

Çiçek göndermek içinizden geçirdiğiniz duyguların en iyi şekilde anlatılması adına güzel jestlerden biridir. Bazen kelimelerin anlatamadığı o özel anları tek bir çiçek her parçasıyla anlatabilir. Siz de sevdiklerinizi mutlu etmek ve hislerinizi anlatmak için ÇiçekSepeti’ni ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilir ve Türkiye’nin her il ve ilçesine gönderim sağlayabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneğinin olduğu her bölgeye aynı gün gönderim sağlayabildiğiniz gibi diğer tüm il, ilçe ve bölgeye hafta sonu dahil her gün seçtiğiniz çiçek aranjmanları sizin belirlediğiniz özel notunuzla birlikte özenle teslim edilecektir. Gönderdiğiniz çiçeklere not eklemek istiyor ama tam olarak ne yazacağınızı bilmiyorsanız Çiçek notları sayfamızda hergün özelinde mesajlar bulabilirsiniz.

Bilgisayar, cep telefonu veya tabletinizin tarayıcı bölümünden ÇiçekSepeti adresine girdiğinizde ya da ÇiçekSepeti mobil uygulamasını indirdiğinizde karşınıza çıkan gönderim sayfasından il, ilçe seçimi yapmalı veya bölgenin yakınlarındaki büyük noktalardan birini seçmelisiniz. (AVM, okul, iş merkezi vb.) Sonrasında karşınıza çıkan sayfada yer alan birbirinden güzel çiçeklerden ve aranjmanlardan fiyat aralıkları veya istediğiniz kriterlere uygun şekilde arama yapabilirsiniz. Göndereceğiniz çiçeği belirledikten sonra gün ve saat aralığını seçerek ödeme adımlarını tamamlayıp notunuzu ekleyerek siparişinizi tamamlayabilir, siparişiniz sonrasında bilgi almak veya yeni sipariş oluşturmak için 7/24 ÇiçekSepeti müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

Çiçek göndermek tamamen kişisel bir şey olduğundan sevdiklerinizi her mutlu etmek istediğinizde çiçek göndermeniz yüzlerinde oldukça büyük bir gülümse oluşmasını sağlayacaktır. Bunun dışında özel günlerde en çok tercih edilen hediye de çiçek göndermektir. Sevgililer Günü, doğum günleri, yeni işe başlama tebriği, yeni anneleri kutlamak veya Anneler Günü özelinde rengarenk çiçeklerden dilediğinizi seçerek o günleri daha da özel bir hale getirebilirsiniz.
Siz de sevdiklerinizi mutlu etmek ve onlarla özel bir an paylaşmak için ÇiçekSepeti Çiçek sayfasında yer alan birbirinden güzel çiçeklerden dilediğinizi seçerek online sipariş verebilirsiniz. Verdiğiniz siparişler Türkiye’nin en iyi uzman çiçekçileri tarafından hazırlanarak belirttiğiniz adrese özenle teslim edilecektir.
Advertorial
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Kasımpaşa 15 19
12. Konyaspor 13 18
13. Rizespor 13 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Ankaragücü 14 12
18. Denizlispor 14 12
19. Gençlerbirliği 13 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 13 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Everton 15 29
3. Leicester City 15 28
4. M. United 14 27
5. Man City 14 26
6. Aston Villa 13 25
7. Chelsea 15 25
8. Tottenham 14 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Leeds United 15 20
12. Wolverhampton 14 20
13. Newcastle 14 18
14. Crystal Palace 15 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12