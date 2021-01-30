Hafta sonu bakkal ve marketler kaçta kapanacak?

30-31 Ocak 2021 tarihlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı bir kez daha yaşanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma günü saat 21:00’de başladı. Tüm gün uygulanacak kısıtlama 1 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05:00’te sona erecek.

Vatandaşlar kısıtlama kapsamında belirli saatlerde açık olacak olan bakkal, market, manav, kasap, balıkçı, kuruyemişçi ve fırınlardan alışverişlerini yapılabilecekler.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede çalışma saatleri açıklandı.

Buna göre market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi işletmeler cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Hafta içi ise marketler, 10.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

