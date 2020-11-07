Hafta Sonu A101'de şenlik var! A101 7 Kasım 2020 Aktüel ürün kataloğu

A101 7 Kasım - 13 Kasım 2020 hafta sonu kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu.

A101 müşterilerinin merakla beklediği 7- 13 Kasım 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı.

Alışverişin keyifli ve ekonomik adresi A101 yine hafta sonunda kaçırılmayacak sürprizlerle dolu.

A101'de bu Cumartesi televizyondan cep telefonuna, buzdolabından dikiş makinesine, elektrikli süpürgeden el blender setine, mobilya ürünlerinden şemsiye çeşitlerine araç bakım ürünlerinden zücaciyem ve tekstil ürünlerine kadar yüzlerce ürün yer alıyor.

İşte kampanyalı ürünler sürpriz indirimlerle A101 7 Kasım 2020 Cumartesi tarihli aktüel ürünler kataloğu



Samsung 55RU7030 4K Ultra HD Smart Televizyon 4.999 TLHI-LEVEL HL49FAL27 Full Hd Android Smart Led Televizyon 2.299 TL Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TLXiaomi Bluetooth Kulaklık 129 TLPhilips Powerbank 10.000 mAh 79,95 TLPhilips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TLPiranha Kulak İçi Kulaklık 9,95 TLSEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.499 TLRegal Büro Tipi Buzdolabı 679 TLPiranha Mıknatıslı Telefon Tutucu 7,95 TL



Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 400 gr 11,95 TLBolmix Vişne / Çilek Reçeli 1800 gr 17,45 TLÖncü Biber Salçası Çeşitleri 1650 gr 29,95 TLDoğuş / Torku / Nar / Aras Toz Şeker 5 Kg 23,75 TLABC Yeni Nesil Krem Temizleyici 750 ml 5,45 TLBirşah Yoğurt 3 Kg 11,95 TLErpiliç Köfte Çeşitleri 250 gr 4,75 TLArı Sütlü Vitaminli Pirinç Unu 200 gr 5,95 TLAkmina Maden Suyu Çeşitleri 6×200 ml 6,95 TLBioblas Sarımsak Özlü Şampuan 360 ml 13,75 TLDoğadan Bitki Çayı Çeşitleri 20’li 5,45 TLSpon Büyük Boy Çöp Torbası 20’li 24,20 TLSignal White Now Diş Macunu 75 ml 10,90 TLKeyfe Dibek Kahvesi 200 gr 7,95 TLCoca Cola Gazlı İçecek 4×200 ml 5,50 TLİkram Çikolatalı Kremalı Bisküvi 3’lü 4 TLMilka Bonibon Çikolatalı Draje 3’lü 4,75 TLÇerezya Kavrulmuş Antep Fıstığı 150 gr 13,75 TLNimet Çıtır Tahinli Kurabiye 300 gr 6,75 TLInflame Led Ampul 15W 9,95 TLPaşabahçe 12 Parça Çay Seti 9,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat)Activex Antibakteriyel Sıvı Sabun 650 ml 6,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat)



Bloody Terminatör Lazer Oyuncu Mouse 149 TLGoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TLPiranha Duvar Şarjı 19,95 TLPiranha USB Kablo 9,95 TLPiranha 7785 Oto Multimedya Sistemi 399 TLPiranha Oto Çift Taraflı Park Numaratörü 9,95 TLPiranha Bluetooth Aux Araç Kiti 19,95 TLPiranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü 89,95 TLSinger M1605 Dikiş Makinesi 599 TL



Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 379 TLArzum AR5040 Epilasyon Aleti 129 TLKiwi KCM-7540 Türk Kahvesi Makinesi 69,95 TLAprilla Saç Kurutma Makinesi 59,95 TLArzum Starry AR1111 El Blender Seti 179 TLAprilla Erkek Bakım Seti 99,95 TL4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199,95 TLMinderli Ahşap Ayakkabılık 109,95 TLPlastik Çekmeceli Ahşap Raf 119,95 TLSmart Bulaşıklık 22,50 TLSepet ve Çöp Kovası Çeşitleri 4,95 TL



Vakumlu Paslanmaz Silikon Kaplama Ürünler 12,50 TLBuzdolabı Sebzelik Matı 30x47cm 4,50 TL4 Kişilik Katlanabilir Masa Sandalye 299,95 TLRelax Koltuk 349 TLRubenis Bay / Bayan Şemsiye 32,95 TLSinbo Izgara Tava 69,95 TLFigürlü Krep Tavası 9,95 TLArtina Büyük Cam Kase 24,5cm 4,95 TLArtina Küçük Cam Kase 13cm 1,75 TLPaşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık Sirkelik 9,95 TLKeramika Çift Renkli Çerezlik 3,95 TLPaşabahçe Ölçü Bardağı 570cc 7,50 TLSaklama Kabı 14,95 TLKatlanabilir Süzgeç 6,95 TLRooc Çok Amaçlı Bıçak Seti 12,95 TL



Pipetli Matara 430cc 4,95 TLDijital Baskılı Kadife Yatak Örtüsü 230x250cm 99,95 TLÇift Kişilik Emboss Battaniye 180x220cm 59,95 TLTek Kişilik Emboss Battaniye 150x220cm 49,95 TLTek Kişilik Yorgan 155x215cm 52,95 TLTek Kişilik Nevresim Takımı 64,95 TLPamuklu Tv Battaniyesi 130x170cm 19,95 TLÖrme Perde 290x260cm 49,95 TLÖrme Masa Örtüsü 145x220cm 19,95 TL



Blue Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 32,95 TLBlue Bayan Peluş Çorap 6,95 TL1000 Parça Puzzle 19,95 TLYer Puzzle 24 Parça 14,95 TLOyuncak Lisanslı Dev Yumurta Çeşitleri 14,95 TLOyuncak Sesli Müzikli Işıklı Mikrofon 21,95 TLBakarak Boyama Kitapları 4,95 TLKitap Çeşitleri 6,95 TL



