'Hafta sonları tam kapanma, hafta içi gece yasağı ihtimali yüksek'

Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Birçok önlem var masada son kararı kabine verecek ama blok bir sokağa çıkma yasağından ziyade haftasonları TAM kapanma, haftaiçi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali daha güçlü görünüyor.



