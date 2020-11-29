'Hafta sonları tam kapanma, hafta içi gece yasağı ihtimali yüksek'
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor" dedi.
GÜNDEM 29.11.2020, 21:52
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Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Birçok önlem var masada son kararı kabine verecek ama blok bir sokağa çıkma yasağından ziyade haftasonları TAM kapanma, haftaiçi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali daha güçlü görünüyor.
Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Birçok önlem var masada son kararı kabine verecek ama blok bir sokağa çıkma yasağından ziyade haftasonları TAM kapanma, haftaiçi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali daha güçlü görünüyor.
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