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Hafta içi marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK kaçta kapanıyor?
Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar market mesai saatlerini araştırıyor. Pandemi günlerinde hafta içi marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK kaçta kapanıyor?
GÜNDEM 03.02.2021, 09:07
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Koronavirüs salgını nedeniyle her gün yeni bir uygulamayla karşı karşıya kalıyoruz.
Bu uygulamalardan biri de market çalışma saatleri oldum.
Temel ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar internetten A101, ŞOK, Migros gibi marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor.
A101, ŞOK, Migros, Hakmar kaça kadar açık? 3 Şubat 2021 marketler ne zaman kapanıyor?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerine düzenlenme getirilmişti. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ( Covid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge ile marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri değişti. Marketlere yönelik tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı.
Yayınlanan genelgeye göre, marketlerin çalışma saatleri hafta içi 10.00-20.00 olarak belirlendi. Bu saatlerin dışında ise marketler kapalı olacak. Marketlerin dışında bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler de belirlenen saatler arasında hizmet verecek.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Hakmar hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Hakmar hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Bu uygulamalardan biri de market çalışma saatleri oldum.
Temel ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar internetten A101, ŞOK, Migros gibi marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor.
A101, ŞOK, Migros, Hakmar kaça kadar açık? 3 Şubat 2021 marketler ne zaman kapanıyor?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerine düzenlenme getirilmişti. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ( Covid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge ile marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri değişti. Marketlere yönelik tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı.
Yayınlanan genelgeye göre, marketlerin çalışma saatleri hafta içi 10.00-20.00 olarak belirlendi. Bu saatlerin dışında ise marketler kapalı olacak. Marketlerin dışında bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler de belirlenen saatler arasında hizmet verecek.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Hakmar hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Hakmar hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
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