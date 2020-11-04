Hafta başında indirim gelmişti! Benzin ve motorin fiyatına yeni zam

Benzin ve motorin fiyatına zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatına 17 kuruş motorine ise 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Hafta başında benzinin litre fiyatına 16, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim gelmişti.

Benzin fiyatı şu anda İstanbul'da 6.58 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.64 TL’den satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 6.01 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.08 TL’den satılıyor.

ABD’de ham petrol stoklarının sert şekilde gerilemesinin ardından petrol fiyatları yüzde 2 yükseldi, ancak ABD seçimlerinin sonucunun belirsiz kalmasıyla oynaklık devam ediyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yaklaşık 39.85 dolar ile 40.70 dolar aralığında işlem gördükten sonra yüzde 2 artışla 40.51 dolarda bulunuyor. ABD hafif ham petrolü yüzde 2.1 artışla 38.46 dolarda bulunuyor.

