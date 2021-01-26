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Hafızlık tespit sınavları için yeni tarih belli oldu! İşte o tarih...
Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlığını tamamlayan talebelere yönelik planlanan "2021 Yılı 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı" için yeni tarih belli oldu.
GÜNDEM 26.01.2021, 15:47
Diyanet İşleri Başkanlığınca 11 Ocak 2021 tarihinde başlaması planlanan "Hafızlık Tespit Sınavları", koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021 Yılı 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nın 8 Mart 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.
Hafızlık tespit sınavına ilişkin 81 il müftülüğüne yazı gönderen Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şu ifadelere yer verildi.
"Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında okuyan veya dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 2021 yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılması uygun görülmüş ancak Covid-19 salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği bilinmektedir.
* Bu itibarla; Ertelenmiş olan I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı 8 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.
* Sınava müracaat eden öğrenci sayısı 10 ve üzeri olan illerde sınav kendi ilinde, müracaat sayısı 9 ve altında olan illerde ise öğrencilerin en yakın ilde sınava girecek şekilde planlaması yapılacaktır.
* Önceden sınava müracaat edenlerin müracaatları geçerli olup, müracaat etmek isteyenler 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında müracaat edebileceklerdir.
* "Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgeleri" 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla il/ilçe müftülüklerinden alınabilecektir."
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021 Yılı 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nın 8 Mart 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.
Hafızlık tespit sınavına ilişkin 81 il müftülüğüne yazı gönderen Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şu ifadelere yer verildi.
"Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında okuyan veya dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 2021 yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılması uygun görülmüş ancak Covid-19 salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği bilinmektedir.
* Bu itibarla; Ertelenmiş olan I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı 8 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.
* Sınava müracaat eden öğrenci sayısı 10 ve üzeri olan illerde sınav kendi ilinde, müracaat sayısı 9 ve altında olan illerde ise öğrencilerin en yakın ilde sınava girecek şekilde planlaması yapılacaktır.
* Önceden sınava müracaat edenlerin müracaatları geçerli olup, müracaat etmek isteyenler 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında müracaat edebileceklerdir.
* "Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgeleri" 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla il/ilçe müftülüklerinden alınabilecektir."
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