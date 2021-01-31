Son Dakika
Hacettepe Üniversitesi 37 adet baz istasyonu yerini kiraya veriyor!
Hacettepe Üniversitesi, 37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verecek.
GÜNDEM 31.01.2021, 18:58
1
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İlanda özelliği ve Sıhhiye ve Beytepe'de yerleri belirtilen baz istasyonlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama işi yapılacak.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale günü ve saatine kadar hazır etmeleri gereken belgeler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale günü ve saatine kadar hazır etmeleri gereken belgeler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|20
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Gaziantep FK
|21
|35
|6. Hatayspor
|21
|35
|7. Trabzonspor
|20
|33
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Bursaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Leicester City
|21
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|20
|40
|3. Sevilla
|20
|39
|4. Barcelona
|19
|37
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Getafe
|20
|24
|12. Celta de Vigo
|20
|24
|13. Cádiz
|20
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü