Hablemitoğlu suikastıyla ilgili flaş gelişme!
Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Ukrayna’da iltica talebinin reddine ilişkin Temyiz Mahkemesi’nde yaptığı itiraz da reddedildi.
GÜNDEM 07.10.2020, 13:01
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Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın (46), Ukrayna'da sığınma talebinin reddine ilişkin mahkeme kararına itirazı da reddedildi.
Bozkır, Ukrayna Devlet Göç İdaresi'nde sığınma talebinin reddedilmesinin ardından Kiev Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz da kabul edilmeyince temyize başvurmuştu. Bozkır'ın Kiev Altıncı Temyiz İdare Mahkemesi'ndeki itirazı da reddedildi.
Şüphelinin, kararın resmen bildirilmesinin ardından 30 gün içinde Ukrayna Yüksek Mahkemesi'ne son bir itiraz hakkı bulunuyor. Kiev Savcılığı'nın, Yüksek Mahkeme'nin de itirazı reddetmesi halinde Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi yönünde karar vermesi bekleniyor.
2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nuri Gökhan Bozkır, Temmuz 2019'da Ukrayna'da yakalanmıştı..
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Bozkır, Ukrayna Devlet Göç İdaresi'nde sığınma talebinin reddedilmesinin ardından Kiev Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz da kabul edilmeyince temyize başvurmuştu. Bozkır'ın Kiev Altıncı Temyiz İdare Mahkemesi'ndeki itirazı da reddedildi.
Şüphelinin, kararın resmen bildirilmesinin ardından 30 gün içinde Ukrayna Yüksek Mahkemesi'ne son bir itiraz hakkı bulunuyor. Kiev Savcılığı'nın, Yüksek Mahkeme'nin de itirazı reddetmesi halinde Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi yönünde karar vermesi bekleniyor.
2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nuri Gökhan Bozkır, Temmuz 2019'da Ukrayna'da yakalanmıştı..
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