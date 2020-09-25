Habertürk yazarı: Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen tutmaz

Habertürk yazarı Kübra Par, yapımcı Acun Ilıcalı’nın kuracağını açıkladığı dijital platform Exxen’in tutmayacağını söyledi ve Türkiye’de kurulan farklı dijital platformları örnek gösterdi.

Par, bugünkü köşe yazısında Ilıcalı’nın projesi hakkında şu görüşlerini dile getirdi:

Acun Ilıcalı Exxen adında bir dijital platform kuracakmış. Hayırlı olsun ama bence ölü doğacak bir proje çünkü…

Netflix ve Amazon Prime gibi dünya devleri varken içeriği son derece sınırlı bir platforma kimse para ödemek istemez. Kaldı ki dijital platformlara daha çok gençler üye oluyor. Yeni kuşak dünyaya açık, yabancı dizileri sevdikleri için çoğu Netflix’i ya da internetteki kaçak yayınları tercih ediyor. Bir de Türk platform için her ay harçlıklarından kesmezler.

Netflix’in 2020 yılında sadece yeni içerikler için ayırdığı bütçe 17.3 milyar dolar yani yaklaşık 130 milyar TL. Amazon Prime ise 8 milyar dolar ayırmış bu işe. Toplam bütçelerini hayal dahi edemediğimiz bu dev şirketler karşısında Acun’un Exxen’i bakkal dükkanı gibi kalır.

Televizyonda yaptığı yarışma programlarının reytingine aldanmasın. 82 milyonluk ülkede hemen herkesin evinde televizyon var ama koca Netflix’in bile Türkiye’deki üye sayısı 2 milyonun altında.

Zaten daha önce denendi ve tutmadı. Blue TV ve Puhu TV gibi örnekler Netflix’in yanına bile yaklaşamadılar. Her gün onlarca yeni dizi, film, belgesel ekleyen yabancı rakiplere karşı 6 ayda bir dizi çekerek, manken yarışması yaparak rekabet edemezsiniz.

