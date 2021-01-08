Habertürk TV'den sürpriz ayrılık! Ayrılığını böyle duyurdu
Habertürk TV'den sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. 12 yıldır Habertürk'te muhabir olarak görev yapan Neşet Dişkaya, ayrıldığını duyurdu.
GÜNDEM 08.01.2021, 22:33
Sabancı suikast zanlılarının 20 yıl sonra Yunanistan’dan geldikleri Aydın Söke’de yakalanmasının yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün hazırladığı TSK atama listesini ilk yayınlayan muhabir Neşet Dişkaya, yaklaşık 12 yıldır çalıştığı Habertürk’ten ayrıldı.
Sosyal medya hesabında ayrıldığını duyuran Neşet Dişkaya, “12 yıldır çalıştığım Habertürk’ten ayrıldım. Özellikle Habertürk Gazetesi’nin olduğu 10 yıl benim için tarifi olmayan güzel yıllardı. Yeni sayfa açmak iyidir. Tekrar buluşmak dileğiyle” yazdı.
Habertürk Gazetesi yayın hayatına başladığında görev yapan ekibin içinde bulunan ve İzmir büroda çalışan Dişkaya, gazete kapandıktan sonra Habertürk TV’ye geçmişti.
Sosyal medya hesabında ayrıldığını duyuran Neşet Dişkaya, “12 yıldır çalıştığım Habertürk’ten ayrıldım. Özellikle Habertürk Gazetesi’nin olduğu 10 yıl benim için tarifi olmayan güzel yıllardı. Yeni sayfa açmak iyidir. Tekrar buluşmak dileğiyle” yazdı.
Habertürk Gazetesi yayın hayatına başladığında görev yapan ekibin içinde bulunan ve İzmir büroda çalışan Dişkaya, gazete kapandıktan sonra Habertürk TV’ye geçmişti.
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