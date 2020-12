Habertürk TV'den RTÜK'e ceza tepkisi: İnfaz kararıdır, hukuka aykırı

RTÜK, Habertürk TV programında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sözleriyle nedeniyle Habertürk TV’ye 5 kez program durdurma cezasının yanı sıra üst sınırdan para cezası verdi. Habertürk yönetimi, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun bu kararına tepki gösterdi. Ali Mahir Başarır, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası'nın satışına ilişkin "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmıştır" ifadesini kullandı. Bu ifadeler sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Başarır hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Milli Savunma Bakanlığının da suç duyurusunda bulunduğu olayda RTÜK inceleme sonucu Habertürk TV’ye dün itibarıyla ceza verdi.



Habertürk TV yönetiminde RTÜK’ün kararına tepki gösterildi. Ceza kararına tepki gösterilen açıklamada şunlar kaydedildi: "RTÜK'ün bugün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın canlı yayınlanan tartışma programında kullandığı ve kanalımızın görüşlerini yansıtmayan ifadeler dolayısıyla Habertürk TV'ye verdiği ceza, programı izleyen her hakkaniyet sahibi izleyicinin kabul edeceği gibi, sadece haksız ve hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır.

Habertürk TV sürdürdüğü tarafsız, objektif ve çoğulcu yayıncılık anlayışı gereğince katılımcı demokrasinin hakkıyla işleyebilmesi için farklı siyasal görüşteki konukları ile ülke gündemindeki meseleleri tartışan bir yayın organıdır. Yayınlarımızda yayıncılık ile ilgili Anayasal, yasal ve ahlaki ilkelere maksimum özen gösterilmekte ve ayrıca evrensel yayıncılık ilkeleri de her zaman göz önüne alınmaktadır. Nitekim bu özelliğimiz kamuoyu tarafından takdir ve tasvip edilmekte ve bu sebeple de her yıl ülkenin en çok izlenen haber kanalları arasında zirvede yer almaktayız.

Belirtmek isteriz ki RTÜK'ün verdiği bu karar sadece Habertürk TV'ye uygulanan haksız bir müeyyideden ibaret değildir. Mesele özü itibarıyla demokratik, çoğulcu ve katılımcı yayıncılığın ülkemizdeki geleceği ile ilgilidir.

Bu bilinçle; bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."