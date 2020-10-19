HaberTürk spikeri Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
HaberTürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
GÜNDEM 19.10.2020, 11:53
HaberTürk TV spikerlerinden Mehmet Akif Ersoy, Koronavirüs’e yakalandığını duyurdu.
Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum. Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle..." ifadesini kullandı.
Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum. Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle..." ifadesini kullandı.
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