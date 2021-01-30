HaberTürk canlı yayını karıştı!

HaberTürk yayınında ismi geçtiği için cevap hakkının doğduğunu ifade eden Sabah yazarı Hilal Kaplan, kanal yönetimi için FETÖ, Enine Boyuna programının sunucu Hülya Hökenek için PKK, gazeteci İsmail Saymaz için ise hem FETÖ hem de PKK’lı imasında bulundu.

Programın sunucu Hökenek, Kaplan'ın "İtibar suikastı yaptığını" ifade ederek telefon bağlantısını sonlandırdı.

Programda gazeteci İsmail Saymaz, Hilal Kaplan’ın geçmişini silmek için bu ifadeleri kullandığını belirtti ve şunları söyledi:

Hilal Kaplan, çözüm sürecinde poşu bağlayıp, bitince asker postalı giymiş bir kadın. Hilal Kaplan, Taraf gazetesinin tetikçisi. Ben, bu stüdyolarda cemaatçilerin yüzüne konuşurken gıkını çıkaramıyordu. Ben, İlhan Cihaner’i, Hanefi Avcı’yı yazdığımda cemaatin gazetesinden bana ateş ediyordu. Hilal Kaplan kim ki? Hilal Kaplan, Fethullah Gülen için şiir yazmış bir kadın. Utanmadan şimdi o geçmişini sileceğini sanıyor. PKK ile Öcalan ile ilgili övgü dolu tweetleri cirit atıyor Twitter’da.Hökenek ise Saymaz’ın ardından Kaplan’ın cevap hakkı sınırlarını aştığını belirtti ve itibar suikastı yaptığını söyledi.



Kaplan yayının ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Cevap hakkımı kullandırmadılar” dedi.



Cevap hakkımı kullandırmadılar. Daha çook anlatacaklarım var!YouTube kanalımda cevap vereceğim. Beklemede kalın. Ayrıca yasal haklarımı da sonuna dek kullanacağım.Bilinsin: Bu sayfa kapanmadı! https://t.co/NOotz4slTW

— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) January 29, 2021



Daha anlatacakları olduğunu kaydeden Kaplan, “Yasal haklarımı da sonuna dek kullanacağım. Bilinsin. Bu sayfa kapanmadı” ifadelerine yer verdi.

Cevap hakkımı kullandırmadılar. Daha çook anlatacaklarım var!YouTube kanalımda cevap vereceğim. Beklemede kalın. Ayrıca yasal haklarımı da sonuna dek kullanacağım.Bilinsin: Bu sayfa kapanmadı! https://t.co/NOotz4slTW — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) January 29, 2021

