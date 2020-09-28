Haber Global'den Erkan Mumcu'ya sansür! Programı kaldırdılar
Geçtiğimiz günlerde Jülide Ateş ile 40 programına konuk olan Erkan Mumcu, programın tüm kayıtlarının neden silindiğini sordu.
GÜNDEM 28.09.2020, 08:15
1
Kültür ve Turizm eski bakanı, ANAP eski Genel Başkanı Erkan Mumcu, Haber Global'de konuk olduğu Jülide Ateş ile 40 programının YouTube ve diğer mecralardan silindiğini söyledi.
Independent Turkish'in haberine göre; Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mumcu, "Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapımcılarına; Program niçin YouTube dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı? 40 sorunuza pas geçmeden yanıt verdim. 1 soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz? Program kaydı yok oldu da.. O bakımdan" ifadelerini kullandı.
Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapımcılarına; Program niçin YouTube dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı?40 sorunuza pas geçmeden yanıt verdim.1 soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz?Program kaydı yok oldu da..O bakımdan..
— Erkan Mumcu (@ErkanMumcu63) September 27, 2020
Mumcu'nun paylaşımına ilişkin Haber Global'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
Programda AK Parti'de siyaset yaptığı yıllara ve FETÖ konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Mumcu, 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "2007’de Erdoğan’ın adayı Abdullah Gül değildi. Vecdi Gönül konusunda bir mutabakatı olduğunu güçlü bir haber kaynağına dayanarak söyleyebilirim" demişti.
Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapımcılarına; Program niçin YouTube dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı?40 sorunuza pas geçmeden yanıt verdim.1 soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz?Program kaydı yok oldu da..O bakımdan.. — Erkan Mumcu (@ErkanMumcu63) September 27, 2020
Independent Turkish'in haberine göre; Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mumcu, "Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapımcılarına; Program niçin YouTube dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı? 40 sorunuza pas geçmeden yanıt verdim. 1 soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz? Program kaydı yok oldu da.. O bakımdan" ifadelerini kullandı.
Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapımcılarına; Program niçin YouTube dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı?40 sorunuza pas geçmeden yanıt verdim.1 soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz?Program kaydı yok oldu da..O bakımdan..
— Erkan Mumcu (@ErkanMumcu63) September 27, 2020
Mumcu'nun paylaşımına ilişkin Haber Global'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
Programda AK Parti'de siyaset yaptığı yıllara ve FETÖ konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Mumcu, 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "2007’de Erdoğan’ın adayı Abdullah Gül değildi. Vecdi Gönül konusunda bir mutabakatı olduğunu güçlü bir haber kaynağına dayanarak söyleyebilirim" demişti.
Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapımcılarına; Program niçin YouTube dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı?40 sorunuza pas geçmeden yanıt verdim.1 soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz?Program kaydı yok oldu da..O bakımdan.. — Erkan Mumcu (@ErkanMumcu63) September 27, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|3
|4
|9. Giresunspor
|3
|4
|10. Tuzlaspor
|2
|4
|11. Balıkesirspor
|3
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Altınordu
|2
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|3
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü