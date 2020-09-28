Haber Global'den Erkan Mumcu'ya sansür! Programı kaldırdılar

Kültür ve Turizm eski bakanı, ANAP eski Genel Başkanı Erkan Mumcu, Haber Global'de konuk olduğu Jülide Ateş ile 40 programının YouTube ve diğer mecralardan silindiğini söyledi.

Independent Turkish'in haberine göre; Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mumcu, "Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapımcılarına; Program niçin YouTube dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı? 40 sorunuza pas geçmeden yanıt verdim. 1 soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz? Program kaydı yok oldu da.. O bakımdan" ifadelerini kullandı.



Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapımcılarına; Program niçin YouTube dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı?40 sorunuza pas geçmeden yanıt verdim.1 soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz?Program kaydı yok oldu da..O bakımdan..

— Erkan Mumcu (@ErkanMumcu63) September 27, 2020



Mumcu'nun paylaşımına ilişkin Haber Global'den herhangi bir açıklama yapılmadı.



Programda AK Parti'de siyaset yaptığı yıllara ve FETÖ konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Mumcu, 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "2007’de Erdoğan’ın adayı Abdullah Gül değildi. Vecdi Gönül konusunda bir mutabakatı olduğunu güçlü bir haber kaynağına dayanarak söyleyebilirim" demişti.

Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapımcılarına; Program niçin YouTube dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı?40 sorunuza pas geçmeden yanıt verdim.1 soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz?Program kaydı yok oldu da..O bakımdan.. — Erkan Mumcu (@ErkanMumcu63) September 27, 2020

