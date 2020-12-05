Haber Global'de Tank-Palet fabrikası kavgası! Canlı yayın karıştı

Haber Global'de Tank-Palet fabrikası kavgası! Tank Palet fabrikasının Katar ortaklı BMC'ye satılmasına yönelik tartışmalar durmaksızın devam ediyor.



Haber Global canlı yayınında Hukukçu Serkan Toper ile CHP 24. dönem milletvekili Erdal Aksünger Tank Palet fabrikasının satılması nedeniyle tartıştı. Kısa sürede alevlenen tartışmayı sunucu durdurmak istedi.

Kavganın devam etmesi üzerine "İşiniz gücünüz provokasyon, nefret diliymiş" diyen Aksünger, canlı yayını terk etti.

