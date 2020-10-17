Haber alınamayan eğitmenin cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Ödemiş'te sürücü kursunda eğitmenlik yapan 36 yaşındaki Ali İlker Gülseren'den (36) haber alamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulundu.

Gülseren'in arazisinin bulunduğu Mescitli Mahallesi Yılancı mevkisinde yürütülen arama çalışmasında, bir su kuyusunda inceleme yapıldı.



İtfaiye ekiplerinin vinçten sarkıtılan halat yardımıyla indiği kuyuda Gülseren'in cansız bedenine ulaşıldı. Darp ya da ateşli silah yaralanması izine rastlanmayan cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

