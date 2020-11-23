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"Güzel haberlerini vereceğim" diyen Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli koronavirüs aşısı açıklaması geldi. Bakan Koca, "Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" dedi.

GÜNDEM 23.11.2020, 19:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." diye konuştu. 
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