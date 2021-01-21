Reklam

Son Dakika

Güzel haber geldi! Restoran ve kafeler ne zaman açılacak!

Kafe ve restoranlar, sadece gel-al ve paket servis şeklinde hizmet verebiliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan yeme ve içme sektörlerine müjdeli haber geldi.

GÜNDEM 21.01.2021, 14:55
2
Güzel haber geldi! Restoran ve kafeler ne zaman açılacak!
Normalleşme adımlarıyla ilgili her gün yeni bir adım atılıyor.
Bu kez sevindirici haber restoran, lokanta ve kafeler için geldi. 
Milli Eğitim Bakanlığı, dershane ve kursların yarından itibaren yüz yüze eğitime geçmesine karar verirken, kafe ve restoranların da 15 Şubat'tan itibaren normal düzenlerine geçmesi bekleniyor.

Yeni normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte kafe ve restoranlara girişlerin HES kodu ile yapılması bekleniyor.
HES kodu ile birlikte enfekte olan kişilerin takibi daha kolay yapılacak.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması için işbirliği başlattı. İHA'da yer alan habere göre TSE ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği arasında restoranların sağlıklı ortam sunabilmesi ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması adına iş birliği protokolü imzalandı. 
Kontrollü normalleşme süreci aşamasında yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştirilecek.
Zoom üzerinden yapılan işbirliği protokolü imza töreninde konuşan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “TSE olarak şimdi yeni bir çalışmanın içerisindeyiz. İmzaladığımız protokolle TÜRES üyesi olan işletmelerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Bu işbirliğimizin amacı Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasıdır. Ayrıca gerekli altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel standartları belirlemektir” şeklinde konuştu.

Kontrollü normalleşme süreci aşamasında TÜRES üyesi restoranların belgelendirilmesi için denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Şahin, “Başlatacağımız belgelendirme programı, Sağlık Bakanlığının sektöre özel belirlemiş olduğu kuralları da içermektedir. Programımızda müşterilerden valelere, mutfak çalışanlarından garsonlara kadar her kademede uyulacak kuralları, masa ve oturma düzenine dair detayları belirledik. Normalleşme aşamasında sektördeki işletmelerin faaliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştireceğiz. Şartları sağlayan restoranları TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi ile belgelendireceğiz” diye konuştu.

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise, “Pandemi etkisiyle ikinci kez yerinde hizmete kapatılan restoran, lokanta ve kafelerimizin özellikle açılışları sonrasında bu belgeye sahip olmaları işletmeleri eskiye oranla çok daha güvenli yapacaktır. TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi'nde temizlik, hijyen, gıda güvenliği, standartlar vb. bir çok detay göz önünde bulundurularak işletmelerin kaliteleri daha da arttırılacak ve müşterilere de tercih ettikleri bu belgeye sahip işletmelere güvenmeleri sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Bingöl, TSE'nin Türkiye'nin her yerinde verebileceği Güvenli İşletme Belgesi için denetlemelerde başarılı olan TÜRES üyelerinin pandemi sonrasındaki olumsuzlukları en aza indirmesinin hedeflendiğini belirterek, “Bu belgeye sahip işletmelerin bir an önce güvenle açılacağını öngörüyoruz. Resmi kurumlar nezdinde yaptığımız temaslarda da böyle bir izlenim edindik. Bu doğrultuda ülkemizin köklü kurumlarından olan Türk Standardları Enstitüsü ile yaptığımız bu protokol büyük önem arz ediyor. Hem üyelerimize hem de sektörümüzün temsilcilerine bu belgeyi edinmelerini tavsiye ediyoruz. TSE'ye de bizlerle yaptıkları iş birliği için teşekkür ediyoruz. Yapılan protokol sektörümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi. 
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12