Güzel haber geldi! Restoran ve kafeler ne zaman açılacak!

Normalleşme adımlarıyla ilgili her gün yeni bir adım atılıyor.

Bu kez sevindirici haber restoran, lokanta ve kafeler için geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, dershane ve kursların yarından itibaren yüz yüze eğitime geçmesine karar verirken, kafe ve restoranların da 15 Şubat'tan itibaren normal düzenlerine geçmesi bekleniyor.



Yeni normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte kafe ve restoranlara girişlerin HES kodu ile yapılması bekleniyor.

HES kodu ile birlikte enfekte olan kişilerin takibi daha kolay yapılacak.



Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması için işbirliği başlattı. İHA'da yer alan habere göre TSE ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği arasında restoranların sağlıklı ortam sunabilmesi ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması adına iş birliği protokolü imzalandı.

Kontrollü normalleşme süreci aşamasında yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştirilecek.

Zoom üzerinden yapılan işbirliği protokolü imza töreninde konuşan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “TSE olarak şimdi yeni bir çalışmanın içerisindeyiz. İmzaladığımız protokolle TÜRES üyesi olan işletmelerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Bu işbirliğimizin amacı Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasıdır. Ayrıca gerekli altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel standartları belirlemektir” şeklinde konuştu.



Kontrollü normalleşme süreci aşamasında TÜRES üyesi restoranların belgelendirilmesi için denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Şahin, “Başlatacağımız belgelendirme programı, Sağlık Bakanlığının sektöre özel belirlemiş olduğu kuralları da içermektedir. Programımızda müşterilerden valelere, mutfak çalışanlarından garsonlara kadar her kademede uyulacak kuralları, masa ve oturma düzenine dair detayları belirledik. Normalleşme aşamasında sektördeki işletmelerin faaliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştireceğiz. Şartları sağlayan restoranları TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi ile belgelendireceğiz” diye konuştu.



TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise, “Pandemi etkisiyle ikinci kez yerinde hizmete kapatılan restoran, lokanta ve kafelerimizin özellikle açılışları sonrasında bu belgeye sahip olmaları işletmeleri eskiye oranla çok daha güvenli yapacaktır. TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi'nde temizlik, hijyen, gıda güvenliği, standartlar vb. bir çok detay göz önünde bulundurularak işletmelerin kaliteleri daha da arttırılacak ve müşterilere de tercih ettikleri bu belgeye sahip işletmelere güvenmeleri sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.



Bingöl, TSE'nin Türkiye'nin her yerinde verebileceği Güvenli İşletme Belgesi için denetlemelerde başarılı olan TÜRES üyelerinin pandemi sonrasındaki olumsuzlukları en aza indirmesinin hedeflendiğini belirterek, “Bu belgeye sahip işletmelerin bir an önce güvenle açılacağını öngörüyoruz. Resmi kurumlar nezdinde yaptığımız temaslarda da böyle bir izlenim edindik. Bu doğrultuda ülkemizin köklü kurumlarından olan Türk Standardları Enstitüsü ile yaptığımız bu protokol büyük önem arz ediyor. Hem üyelerimize hem de sektörümüzün temsilcilerine bu belgeyi edinmelerini tavsiye ediyoruz. TSE'ye de bizlerle yaptıkları iş birliği için teşekkür ediyoruz. Yapılan protokol sektörümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi.