Güvenlik açığı nedeniyle eleştirilen Zoom’dan yeni özellik
Güvenlik açığı nedeniyle eleştirilen Zoom’dan yeni özellik geldi.
GÜNDEM 28.10.2020, 21:17
Covid-19 salgını nedeniyle oldukça popüler hale gelen video konferans uygulaması Zoom, güvenlik açıkları nedeniyle sık sık eleştiriliyordu.
Bu eleştirileri dikkate alan Zoom’a WhatsApp'takine benzer bir özellik ekleniyor. Uçtan uca şifreleme özelliği bundan böyle Zoom masaüstü sürümünde ve Android, iOS uygulamasında da olacak.
WhatsApp’ta sohbetlerin üçüncül kişiler tarafından okunmasını engelleyen bu güvenlik özelliği, artık Zoom’da da karşımıza çıkacak.
Bu eleştirileri dikkate alan Zoom’a WhatsApp'takine benzer bir özellik ekleniyor. Uçtan uca şifreleme özelliği bundan böyle Zoom masaüstü sürümünde ve Android, iOS uygulamasında da olacak.
WhatsApp’ta sohbetlerin üçüncül kişiler tarafından okunmasını engelleyen bu güvenlik özelliği, artık Zoom’da da karşımıza çıkacak.
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