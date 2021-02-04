Güven Yalçın: Sergen Hoca beni oynatmadı!
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye kiralık olarak gönderdiği Güven Yalçın'dan flaş açıklamalar geldi.
GÜNDEM 04.02.2021, 04:36
Beşiktaş, devre arasında takımda düşünmediği ve daha fazla süre alması için kiralık olarak farklı takımlara gönderdi. Bu isimlerden birisi de 22 yaşındaki santrfor oyuncusu Güven Yalçın'dı. Güven, İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildi.
Genç futbolcu, bugün yeni kulübüyle sözleşme imzaladı ve transfer süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek olan Güven, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler." ifadeleriyle Sergen Yalçın'ı hedef aldı.
Genç futbolcu, bugün yeni kulübüyle sözleşme imzaladı ve transfer süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek olan Güven, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler." ifadeleriyle Sergen Yalçın'ı hedef aldı.
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