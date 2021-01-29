Guterres'ten 'yabancı askerler Libya'dan çekilsin' çağrısı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki binlerce yabancı asker ve paralı askerin ülkeden derhal ayrılmaları çağrısı yaptı ve "Libyalıları rahat bırakın" dedi.
GÜNDEM 29.01.2021, 04:59
Guterres, Perşembe günü gazetecilere açıklamasında "Ateşkes sürüyor. Bütün yabancı askerlerin ve bütün yabancı paralı askerlerin önce Bengazi'ye sonra Trablus'a çekilmeleri, oradan da geri dönmeleri gerekir. Libyalıları rahat bırakın. Zira yalnız bırakıldıklarında kendi sorunlarıyla kendileri baş edebildiklerini kanıtladılar" diye konuştu.
BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi Perşembe günkü görüşmelerinden sonra yaptıkları yazılı açıklamada da 'yabancı askerlerin ve paralı askerlerin daha fazla ertelemeden ülkeden çekilmeleri, ve tüm Libyalıların, uluslararası aktörlerin de silah ambargosuna ve ateşkes anlaşmasına saygı göstermeleri' çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi Perşembe günkü görüşmelerinden sonra yaptıkları yazılı açıklamada da 'yabancı askerlerin ve paralı askerlerin daha fazla ertelemeden ülkeden çekilmeleri, ve tüm Libyalıların, uluslararası aktörlerin de silah ambargosuna ve ateşkes anlaşmasına saygı göstermeleri' çağrısında bulundu.
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