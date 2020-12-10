Guterres'ten aşı açıklaması!

Birleşmiş Milllet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs aşısının hazır olduğunda kameralar karşısında hiç tereddütsüz yaptıracağını söyledi.

BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, tüm hızıyla artan aşı milliyetçiliğine karşı uyaran ve aşıya eşit erişim çağrısı yapan Guterres, "Aşı hazır olduğunda yaptırmak istiyorum ve hiç tereddütsüz toplum önünde aşı olurum. Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum çünkü aşı sadece kendimize hizmet değil aynı zamanda her birimizin aşılanması topluma hizmet sağlar ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkar. Aşı benim için ahlaki bir zorunluluk" dedi.

