Müslümanların beden ve ruh temizliği bakımında en dikkat ettikleri hassasiyetlerin başında gusül abdesti geliyor.

Beden ve ruh temizliğinin şartlarından olan gusül abdestinin farzı 3'tür.

Peki gusül abdesti nasıl alınır:

"1- Ağzın içini yıkamak, 2- Burnun içini yıkamak, 3- Bedenin her yerini yıkamak. (Göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak farzdır.)

Kur'an-ı Kerim'de gusül abdestinin farz olduğuna delil olan Maide Sûresi'nin 5 ve 6. ayetleri ise şu şekilde:

" Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın). Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin (teyemmüm edin), yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.

