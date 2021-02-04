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Gustavo, Galatasaray derbisine yetişecek mi?
Hatayspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo'nun MR sonucu belli oldu.
GÜNDEM 04.02.2021, 02:43
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Fenerbahçe, Luiz Gustavo'da ödem tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı.
Brezilyalı futbolcunun çekilen MR sonucunda dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi.
Gustavo'nun ligin 24'üncü haftasında oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesi için ise tedavisine başlandığı belirtildi.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı.
Brezilyalı futbolcunun çekilen MR sonucunda dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi.
Gustavo'nun ligin 24'üncü haftasında oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesi için ise tedavisine başlandığı belirtildi.
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