Gürsel Tekin'in İzmir depremi paylaşımı tepki çekti!
Gürsel Tekin'in, İzmir'de gerçekleşen 6,6'lık depremin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti.
GÜNDEM 31.10.2020, 10:00
Gürsel Tekin'den tepki çeken İzmir depremi paylaşımı!
İzmir'de meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen deprem nedeniyle şuana kadar 25 vatandaşımız hayatını kaybetti, 804 kişi ise yaralandı.
Yaşanan üzücü depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'in sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti.
CHP'li Gürsel Tekin depremin ardından yaptığı paylaşımda, "Kendi binalarının güvenliği sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak?" yazdı.
Ayrıca Kızılay Kan Merkezinin çöktüğünü iddia eden Gürsel Tekin, bunun da gerçeği yansıtmadığını görünce paylaşımını sildi.
Tekn'e cevap veren, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Gürsel Bey, Kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir." dedi.
İzmir'de meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen deprem nedeniyle şuana kadar 25 vatandaşımız hayatını kaybetti, 804 kişi ise yaralandı.
Yaşanan üzücü depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'in sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti.
CHP'li Gürsel Tekin depremin ardından yaptığı paylaşımda, "Kendi binalarının güvenliği sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak?" yazdı.
Ayrıca Kızılay Kan Merkezinin çöktüğünü iddia eden Gürsel Tekin, bunun da gerçeği yansıtmadığını görünce paylaşımını sildi.
Tekn'e cevap veren, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Gürsel Bey, Kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir." dedi.
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