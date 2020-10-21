Gürcistan'da rehine krizi devam ediyor: Bir rehine serbest bırakıldı

Gürcistan'da banka soymaya çalışan kimliği belirsiz bir saldırganın, 19 kişiyi rehin aldığı ve 500 bin dolar talep ettiği açıklanırken gelen son dakika bilgisine göre saldırganın 50'li yaşlarda bir kadını serbest bıraktığı açıklandı.



Gürcistan medyası, 55 yaşında bir kadının bankadan çıktığını duyurdu. Saldırganın 18 kişiyi hala rehin tuttuğu ve 500 bin dolar talep ettiği ifade edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde saldırganı ikna etmeye çalılştığı bildirildi.

